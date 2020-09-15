1000
Моя линия
ГАНДБОЛ. Румыния. Переходный турнирОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15-е сентября
Основное время
1,18
11,00
5,60
1,85
53.50
1,85
1,53
55.50
2,36
2,36
51.50
1,52
15-е сентября
Основное время
5,80
12,00
1,16
1,76
51.50
1,95
2,21
49.50
1,59
1,47
53.50
2,49
15-е сентября
Основное время
1,36
9,20
3,60
1,77
53.50
1,94
1,97
52.50
1,75
2,23
51.50
1,58
15-е сентября
Основное время
1,09
14,00
8,00
1,85
55.50
1,85
1,53
57.50
2,34
2,36
53.50
1,52
15-е сентября
Основное время
1,08
14,00
8,00
1,77
51.50
1,95
1,97
50.50
1,75
2,22
49.50
1,59
15-е сентября
Основное время
3,90
9,40
1,32
1,86
52.50
1,84
1,53
54.50
2,33
2,38
50.50
1,52
15-е сентября
Основное время
7,40
13,00
1,10
1,78
54.50
1,92
1,99
53.50
1,73
2,25
52.50
1,57
15-е сентября
Основное время
1,07
14,00
8,60
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,53
1,53
55.50
2,35