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ГАНДБОЛ. Румыния. Переходный турнирОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11:00
5650
15-е сентября
Минор Байа МареВаслуй
Основное время
1,18
11,00
5,60
1,85
53.50
1,85
1,53
55.50
2,36
2,36
51.50
1,52
12:00
5633
15-е сентября
Адриан Петреа РезитаФокшани
Основное время
5,80
12,00
1,16
1,76
51.50
1,95
2,21
49.50
1,59
1,47
53.50
2,49
13:30
5631
15-е сентября
КаларасиHc Buzau
Основное время
1,36
9,20
3,60
1,77
53.50
1,94
1,97
52.50
1,75
2,23
51.50
1,58
14:30
1051
15-е сентября
Стяуа БухарестСучава
Основное время
1,09
14,00
8,00
1,85
55.50
1,85
1,53
57.50
2,34
2,36
53.50
1,52
16:00
5630
15-е сентября
ДобруджаСтийнта Бакэу
Основное время
1,08
14,00
8,00
1,77
51.50
1,95
1,97
50.50
1,75
2,22
49.50
1,59
17:00
5632
15-е сентября
Поли ТимишоараПотаисса Турда
Основное время
3,90
9,40
1,32
1,86
52.50
1,84
1,53
54.50
2,33
2,38
50.50
1,52
18:25
2250
15-е сентября
ФэгэрашДинамо Бухарест
Основное время
7,40
13,00
1,10
1,78
54.50
1,92
1,99
53.50
1,73
2,25
52.50
1,57
19:30
1482
15-е сентября
КСМ БухарестCsm Botosani
Основное время
1,07
14,00
8,60
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,53
1,53
55.50
2,35
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