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ГАНДБОЛ. Румыния. Национальная лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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12:00
7502
29-е февраля
Жолидон Клуж (ж)Дунарэа Брэила (ж)
Основное время
6,00
11,75
1,18
1,80
56.50
1,90
2,30
54.50
1,55
1,50
58.50
2,45
12:00
7493
29-е февраля
КС Рапид Чфр Бухарест (ж)Минаур Бая Маре (ж)
Основное время
4,40
10,50
1,30
1,90
47.50
1,80
1,55
49.50
2,25
2,40
45.50
1,50
19:00
7504
29-е февраля
Магура Чиснэдие (ж)Слатина (ж)
Основное время
1,35
9,25
3,95
1,85
49.50
1,85
2,35
47.50
1,55
1,55
51.50
2,35
19:00
7594
29-е февраля
СЦМ Крайова (ж)Униреа Слобозия (ж)
Основное время
1,14
13,50
6,75
1,85
48.50
1,85
2,35
46.50
1,55
1,55
50.50
2,30
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