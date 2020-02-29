Моя линия
ГАНДБОЛ. Румыния. Национальная лига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
6,00
11,75
1,18
1,80
56.50
1,90
2,30
54.50
1,55
1,50
58.50
2,45
29-е февраля
Основное время
4,40
10,50
1,30
1,90
47.50
1,80
1,55
49.50
2,25
2,40
45.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,35
9,25
3,95
1,85
49.50
1,85
2,35
47.50
1,55
1,55
51.50
2,35
29-е февраля
Основное время
1,14
13,50
6,75
1,85
48.50
1,85
2,35
46.50
1,55
1,55
50.50
2,30