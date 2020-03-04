Моя линия
ГАНДБОЛ. Россия. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е марта
Основное время
2,75
8,25
1,65
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,35
2,35
50.50
1,50
4-е марта
Основное время
15,75
22,00
1,01
1,85
53.50
1,85
2,30
51.50
1,55
1,55
55.50
2,30
4-е марта
Основное время
1,05
18,25
11,00
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,30
4-е марта
Основное время
12,00
19,75
1,04
1,75
59.50
1,95
2,20
57.50
1,60
1,50
61.50
2,45
4-е марта
Основное время
1,25
10,50
5,00
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45