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ГАНДБОЛ. Россия. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
4636
4-е марта
Уфа-Алиса (ж)Университет (ж)
Основное время
2,75
8,25
1,65
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,35
2,35
50.50
1,50
17:00
4745
4-е марта
Динамо Волгоград (ж)ЦСКА Москва (ж)
Основное время
15,75
22,00
1,01
1,85
53.50
1,85
2,30
51.50
1,55
1,55
55.50
2,30
17:30
4637
4-е марта
Астраханочка (ж)Ставрополье-СКФУ (ж)
Основное время
1,05
18,25
11,00
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,30
18:00
4643
4-е марта
АГУ-Адыиф (ж)Кубань (ж)
Основное время
12,00
19,75
1,04
1,75
59.50
1,95
2,20
57.50
1,60
1,50
61.50
2,45
18:00
4633
4-е марта
Лада (ж)Звезда Звенигород (ж)
Основное время
1,25
10,50
5,00
1,95
56.50
1,75
1,60
58.50
2,20
2,50
54.50
1,45
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