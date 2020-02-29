Моя линия
ГАНДБОЛ. Португалия. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,60
8,25
2,85
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,45
51.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,35
9,50
3,80
1,85
53.50
1,85
1,55
55.50
2,35
2,35
51.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,65
8,25
2,75
1,80
58.50
1,90
2,30
56.50
1,55
1,50
60.50
2,40
29-е февраля
Основное время
8,00
14,50
1,10
1,95
50.50
1,80
1,60
52.50
2,25
2,50
48.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,40
9,25
3,65
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,45
51.50
1,50