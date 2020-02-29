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ГАНДБОЛ. Португалия. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
7448
29-е февраля
Мадейра СадГая
Основное время
1,60
8,25
2,85
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,45
51.50
1,50
21:00
7445
29-е февраля
АванкаСпортинг Хорта
Основное время
1,35
9,50
3,80
1,85
53.50
1,85
1,55
55.50
2,35
2,35
51.50
1,50
21:00
7447
29-е февраля
Аквас СантасБелененсиш
Основное время
1,65
8,25
2,75
1,80
58.50
1,90
2,30
56.50
1,55
1,50
60.50
2,40
21:00
7444
29-е февраля
ВиторияБрага/Уминьо
Основное время
8,00
14,50
1,10
1,95
50.50
1,80
1,60
52.50
2,25
2,50
48.50
1,50
22:00
7446
29-е февраля
Майя ИсмаиБоа Хора
Основное время
1,40
9,25
3,65
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,45
51.50
1,50
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