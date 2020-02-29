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ГАНДБОЛ. Польша. Суперлига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
6190
29-е февраля
Ммтс КвидзынКалиш
Основное время
2,05
7,25
2,15
1,85
52.50
1,85
2,35
50.50
1,55
1,55
54.50
2,35
21:00
6192
29-е февраля
Сталь МелецТарнув
Основное время
1,55
8,25
3,00
1,95
50.50
1,75
1,60
52.50
2,20
2,50
48.50
1,45
15:00
6193
1-е марта
Азоты ПулавыГурник Забже
Основное время
1,80
7,75
2,40

ГАНДБОЛ. Польша. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:15
6194
29-е февраля
Старт Элблаг (ж)Гмина Кобежице (ж)
Основное время
2,05
7,50
2,10
1,90
54.50
1,80
1,55
56.50
2,25
2,45
52.50
1,50
19:00
6197
29-е февраля
Энерга Кошалин (ж)МКС Петрковия (ж)
Основное время
1,10
14,50
7,75
1,85
50.50
1,85
2,35
48.50
1,55
1,55
52.50
2,35
19:00
6203
1-е марта
КПР Рух Хожув (ж)Заглембе Любин (ж)
Основное время
6,75
12,75
1,14
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