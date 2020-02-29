Моя линия
ГАНДБОЛ. Польша. Суперлига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,05
7,25
2,15
1,85
52.50
1,85
2,35
50.50
1,55
1,55
54.50
2,35
29-е февраля
Основное время
1,55
8,25
3,00
1,95
50.50
1,75
1,60
52.50
2,20
2,50
48.50
1,45
1-е марта
Основное время
1,80
7,75
2,40
—
—
—
ГАНДБОЛ. Польша. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,05
7,50
2,10
1,90
54.50
1,80
1,55
56.50
2,25
2,45
52.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,10
14,50
7,75
1,85
50.50
1,85
2,35
48.50
1,55
1,55
52.50
2,35
1-е марта
Основное время
6,75
12,75
1,14
—
—
—