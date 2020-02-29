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ГАНДБОЛ. Норвегия. Постенлига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
5149
29-е февраля
СТ ХаллвардОИФ Арендал
Основное время
7,75
14,25
1,12
1,85
61.50
1,85
2,30
59.50
1,55
1,55
63.50
2,30
19:00
5217
1-е марта
ИЛ РунарФиллинген Гандбол
Основное время
1,85
7,50
2,35
1,85
56.50
1,85
2,35
54.50
1,55
1,55
58.50
2,35
19:00
5159
1-е марта
НаербоФолло ГК
Основное время
1,25
10,25
4,75
1,90
55.50
1,80
1,55
57.50
2,30
2,45
53.50
1,50
20:00
5283
1-е марта
Драммен ГКХаслум
Основное время
1,40
9,50
3,50
1,85
60.50
1,85
2,35
58.50
1,55
1,55
62.50
2,30
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