1000
Моя линия
ГАНДБОЛ. Норвегия. Элитсерия. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13-е сентября
Основное время
1,97
6,60
2,16
1,77
57.50
1,94
1,96
56.50
1,76
2,22
55.50
1,59
13-е сентября
Основное время
1,11
13,00
7,00
1,95
55.50
1,77
1,59
57.50
2,22
2,50
53.50
1,47
13-е сентября
Основное время
3,40
9,00
1,39
1,90
58.50
1,80
1,57
60.50
2,26
2,42
56.50
1,50
13-е сентября
Основное время
2,22
6,80
1,92
1,85
56.50
1,85
2,35
54.50
1,53
1,53
58.50
2,34
13-е сентября
Основное время
2,24
6,80
1,90
1,80
54.50
1,90
2,28
52.50
1,56
1,50
56.50
2,42
13-е сентября
Основное время
1,06
15,00
9,00
1,87
55.50
1,84
1,68
56.50
2,06
1,54
57.50
2,32