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ГАНДБОЛ. Норвегия. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
Основное время
2,90
8,75
1,55
1,90
55.50
1,80
1,55
57.50
2,25
2,45
53.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,60
8,50
2,75
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,35
52.50
1,50
1-е марта
Основное время
9,75
16,25
1,07
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
1-е марта
Основное время
4,80
10,50
1,25
1,80
59.50
1,90
2,25
57.50
1,55
1,50
61.50
2,40
1-е марта
Основное время
1,40
9,50
3,55
1,75
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
1-е марта
Основное время
1,40
9,50
3,55
1,80
53.50
1,90
2,30
51.50
1,55
1,50
55.50
2,45