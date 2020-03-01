Избранное
LIVE156
Видео
34
Скоро
Популярное370Российская Премьер-Лига42АПЛ23Бундеслига31Примера33Серия A22Лига 143Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф24Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина30NHL. Регулярный чемпионат57NBA. Регулярный чемпионат17Лига Про. Москва2TT-Cup5
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол6
Гольф
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ГАНДБОЛ. Норвегия. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
1209
1-е марта
Карлоттенлунд СКФалк Хортен
Основное время
2,90
8,75
1,55
1,90
55.50
1,80
1,55
57.50
2,25
2,45
53.50
1,50
19:45
1265
1-е марта
Викинг ТифЛиллестрем
Основное время
1,60
8,50
2,75
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,35
52.50
1,50
20:00
2274
1-е марта
БодоФьелльхаммер
Основное время
9,75
16,25
1,07
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
20:00
1949
1-е марта
ЛиллехаммерСандефьорд Тиф
Основное время
4,80
10,50
1,25
1,80
59.50
1,90
2,25
57.50
1,55
1,50
61.50
2,40
20:00
1266
1-е марта
НёттерёйКристиансанд ИФ
Основное время
1,40
9,50
3,55
1,75
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
21:00
2684
1-е марта
ГК ВикингСанднес
Основное время
1,40
9,50
3,55
1,80
53.50
1,90
2,30
51.50
1,55
1,50
55.50
2,45
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию34
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru