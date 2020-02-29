Моя линия
ГАНДБОЛ. Норвегия. Постенлига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
7,75
14,25
1,12
1,85
61.50
1,85
2,30
59.50
1,55
1,55
63.50
2,30
1-е марта
Основное время
1,85
7,50
2,35
1,85
56.50
1,85
2,35
54.50
1,55
1,55
58.50
2,35
1-е марта
Основное время
1,25
10,25
4,75
1,90
55.50
1,80
1,55
57.50
2,30
2,45
53.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,40
9,50
3,50
1,85
60.50
1,85
2,35
58.50
1,55
1,55
62.50
2,30
ГАНДБОЛ. Норвегия. Элитсерия. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
Основное время
7,25
13,50
1,12
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,35
2,35
50.50
1,50
1-е марта
Основное время
2,35
7,25
1,85
1,90
50.50
1,80
1,55
52.50
2,25
2,45
48.50
1,50
1-е марта
Основное время
2,00
7,00
2,20
2,00
51.50
1,75
1,60
53.50
2,20
1,35
55.50
2,85
1-е марта
Основное время
3,20
8,75
1,50
1,95
55.50
1,75
1,60
57.50
2,20
2,50
53.50
1,45
ГАНДБОЛ. Норвегия. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,95
9,75
1,50
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