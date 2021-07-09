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Молодёжные. Сборные
ЧЕ-2021. До 19 лет. Женщины. Словения6
1000

Ставки на Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 19 лет. Женщины. Словения

ГАНДБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 19 лет. Женщины. СловенияОсновная линия

ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
14:00
2224
9-е июля
Хорватия (до 19) (ж)Франция (до 19) (ж)
Основное время
6,80
13,00
1,12
51.5
1,80
1,91
49.5
2,34
1,53
53.5
1,47
2,50
+75
16:00
2222
9-е июля
Черногория (до 19) (ж)Австрия (до 19) (ж)
Основное время
1,75
7,60
2,38
48.5
1,76
1,95
46.5
2,31
1,55
50.5
1,44
2,60
+75
18:00
1841
9-е июля
Чехия (до 19) (ж)Венгрия (до 19) (ж)
Основное время
6,00
12,00
1,15
54.5
1,85
1,85
52.5
2,40
1,51
56.5
1,51
2,39
+75
18:00
1547
9-е июля
Швейцария (до 19) (ж)Дания (до 19) (ж)
Основное время
11,00
18,00
1,02
52.5
1,77
1,94
50.5
2,29
1,56
54.5
1,45
2,55
+23
20:00
1848
9-е июля
Румыния (до 19) (ж)Норвегия (до 19) (ж)
Основное время
6,00
12,00
1,15
51.5
1,91
1,80
53.5
1,54
2,33
49.5
2,50
1,46
+75
20:00
2643
9-е июля
Словения (до 19) (ж)Германия (до 19) (ж)
Основное время
10,00
18,00
1,04
53.5
1,92
1,79
55.5
1,55
2,30
51.5
2,50
1,47
+23
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