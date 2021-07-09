1000
Ставки на Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 19 лет. Женщины. Словения
ГАНДБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 19 лет. Женщины. СловенияОсновная линия
ПобедительПобедит 1НичьяПобедит 2
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
ТоталТоталМеньшеБольше
Основное время
6,80
13,00
1,12
51.5
1,80
1,91
49.5
2,34
1,53
53.5
1,47
2,50
Основное время
1,75
7,60
2,38
48.5
1,76
1,95
46.5
2,31
1,55
50.5
1,44
2,60
Основное время
6,00
12,00
1,15
54.5
1,85
1,85
52.5
2,40
1,51
56.5
1,51
2,39
Основное время
11,00
18,00
1,02
52.5
1,77
1,94
50.5
2,29
1,56
54.5
1,45
2,55
Основное время
6,00
12,00
1,15
51.5
1,91
1,80
53.5
1,54
2,33
49.5
2,50
1,46
Основное время
10,00
18,00
1,04
53.5
1,92
1,79
55.5
1,55
2,30
51.5
2,50
1,47