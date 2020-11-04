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ГАНДБОЛ. Международные. ЧЕ-2022. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
352
52 мин., 2-й тайм
НидерландыТурция
1014
127
2221
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:25
400
31 мин., 2-й тайм
АвстрияЭстония
1616
00
1616
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:30
464
28 мин., Перерыв
ПортугалияИзраиль
1412
1412
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:30
467
27 мин., Перерыв
ЧерногорияКосово
1614
1614
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:45
487
30 мин., 1-й тайм
ИсландияЛитва
189
189
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
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