24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE87
Видео
17
Скоро
Популярное318Российская Премьер-Лига57Лига чемпионов УЕФА25Лига Европы УЕФА64АПЛ35Бундеслига19Примера30Серия A17Лига 111КХЛ12Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия29Евролига. Мужчины10ATP. Париж. Франция8Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол6
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ГАНДБОЛ. Международные. ЧЕ-2022. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
352
52 мин., 2-й тайм
НидерландыТурция
1014
127
2221
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:00
321
53 мин., Матч завершен
Северная МакедонияФинляндия
1610
1714
3324
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:25
400
31 мин., 2-й тайм
АвстрияЭстония
1616
00
1616
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:30
464
28 мин., Перерыв
ПортугалияИзраиль
1412
1412
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:30
467
27 мин., Перерыв
ЧерногорияКосово
1614
1614
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
22:45
487
30 мин., 1-й тайм
ИсландияЛитва
189
189
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин.
Заключение пари временно недоступно
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию17
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru