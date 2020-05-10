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ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
3203
29-е февраля
Рамнику Валчеа (ж)Савехоф (ж)
Основное время
1,07
17,75
10,25
1,85
49.50
1,90
2,30
47.50
1,55
1,50
51.50
2,35
17:00
3244
29-е февраля
Брест Бретань (ж)РК Крим Меркатор (ж)
Основное время
1,04
20,00
12,75
1,85
55.50
1,85
2,35
53.50
1,55
1,55
57.50
2,35
21:15
3323
29-е февраля
Виперс Кристиансанн (ж)Ростов Дон (ж)
Основное время
4,65
10,50
1,30
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,40
52.50
1,50
17:00
3474
1-е марта
Метц (ж)ЦСМ Бухарест (ж)
Основное время
1,65
8,00
2,80
1,95
51.50
1,80
1,60
53.50
2,25
2,50
49.50
1,50
17:00
3470
1-е марта
Ференцварош ТК (ж)Эсбьерг (ж)
Основное время
2,70
7,75
1,70
1,95
55.50
1,75
1,60
57.50
2,20
2,50
53.50
1,45
19:00
3486
1-е марта
Будучность (ж)Дьёр (ж)
Основное время
5,00
10,50
1,25
1,95
54.50
1,75
1,60
56.50
2,25
2,50
52.50
1,45

ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. ЖенщиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
19:00
4755
10-е мая
Лига чемпионов 19/20. Женщины. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+8)
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