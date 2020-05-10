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ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,07
17,75
10,25
1,85
49.50
1,90
2,30
47.50
1,55
1,50
51.50
2,35
29-е февраля
Основное время
1,04
20,00
12,75
1,85
55.50
1,85
2,35
53.50
1,55
1,55
57.50
2,35
29-е февраля
Основное время
4,65
10,50
1,30
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,40
52.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,65
8,00
2,80
1,95
51.50
1,80
1,60
53.50
2,25
2,50
49.50
1,50
1-е марта
Основное время
2,70
7,75
1,70
1,95
55.50
1,75
1,60
57.50
2,20
2,50
53.50
1,45
1-е марта
Основное время
5,00
10,50
1,25
1,95
54.50
1,75
1,60
56.50
2,25
2,50
52.50
1,45
ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. ЖенщиныИтоги
ПобедаДа
-
-
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Все коэффициенты на данное событие (+8)