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ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,50
10,75
3,05
1,90
49.50
1,80
1,55
51.50
2,25
2,35
47.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,75
7,50
2,65
1,85
57.50
1,90
2,30
55.50
1,55
1,50
59.50
2,40
29-е февраля
Основное время
3,30
9,00
1,50
1,90
55.50
1,80
1,55
57.50
2,25
2,45
53.50
1,50
29-е февраля
Основное время
7,25
14,25
1,14
1,90
61.50
1,80
1,60
63.50
2,20
2,40
59.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,65
8,00
2,75
1,85
58.50
1,85
1,55
60.50
2,30
2,35
56.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,15
13,50
6,75
1,90
60.50
1,80
1,60
62.50
2,25
2,40
58.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,45
9,75
3,25
1,80
56.50
1,90
2,30
54.50
1,55
1,50
58.50
2,40
1-е марта
Основное время
1,12
14,00
7,75
1,85
59.50
1,85
2,35
57.50
1,55
1,55
61.50
2,35
1-е марта
Основное время
1,04
19,75
12,25
1,85
57.50
1,85
2,35
55.50
1,55
1,55
59.50
2,35
ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. МужчиныИтоги
ПобедаДа
-
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Все коэффициенты на данное событие (+8)