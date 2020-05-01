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ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
5124
29-е февраля
Бидасоа ИрунВисла Плоцк
Основное время
1,50
10,75
3,05
1,90
49.50
1,80
1,55
51.50
2,25
2,35
47.50
1,50
19:30
2870
29-е февраля
БГК им. МешковаПорту
Основное время
1,75
7,50
2,65
1,85
57.50
1,90
2,30
55.50
1,55
1,50
59.50
2,40
19:30
2564
29-е февраля
Вардар СкопьеМонпелье
Основное время
3,30
9,00
1,50
1,90
55.50
1,80
1,55
57.50
2,25
2,45
53.50
1,50
19:30
5233
29-е февраля
Мотор ЗапорожьеВеспрем
Основное время
7,25
14,25
1,14
1,90
61.50
1,80
1,60
63.50
2,20
2,40
59.50
1,50
20:00
3033
29-е февраля
Виве Таурон КельцеТХВ Киль
Основное время
1,65
8,00
2,75
1,85
58.50
1,85
1,55
60.50
2,30
2,35
56.50
1,50
22:00
3520
29-е февраля
БарселонаПик Сегед
Основное время
1,15
13,50
6,75
1,90
60.50
1,80
1,60
62.50
2,25
2,40
58.50
1,50
18:30
4038
1-е марта
Динамо БухарестСпортинг Клуб
Основное время
1,45
9,75
3,25
1,80
56.50
1,90
2,30
54.50
1,55
1,50
58.50
2,40
18:50
4302
1-е марта
ОльборгЭльверум
Основное время
1,12
14,00
7,75
1,85
59.50
1,85
2,35
57.50
1,55
1,55
61.50
2,35
19:00
4416
1-е марта
ПСЖЗагреб
Основное время
1,04
19,75
12,25
1,85
57.50
1,85
2,35
55.50
1,55
1,55
59.50
2,35

ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов. МужчиныИтоги

ПобедаДа
-
-
-
12:00
8297
1-е мая
Лига чемпионов 19/20. Мужчины. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+8)
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