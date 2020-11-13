24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE92
Видео
23
Скоро
Популярное224Лига наций УЕФА. Лига А22Лига наций УЕФА. Лига B15ЧМ-2022. Отборочный турнир. Южная Америка32Российская Премьер-Лига57КХЛ57Итоговый чемпионат. Лондон. Великобритания28Евролига. Мужчины11Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол1
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
1000
Моя линия

ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Кубок Вызова. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
3605
13-е ноября
ИстадСвиса Вильнюс
Основное время
1,01
15,00
19,00
1,85
57.50
1,85
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию23
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru