Моя линия
ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЕГФ. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
2,70
8,25
1,70
1,85
56.50
1,85
2,30
54.50
1,55
1,50
58.50
2,40
1-е марта
Основное время
6,75
13,25
1,15
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,35
1-е марта
Основное время
1,40
9,50
3,65
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,45
55.50
1,50
1-е марта
Основное время
2,15
7,50
2,05
1,85
48.50
1,85
2,35
46.50
1,55
1,55
50.50
2,30