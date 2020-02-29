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ГАНДБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЕГФ. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
1682
29-е февраля
ГореньеАдемар Леон
Основное время
1,95
7,50
2,25
1,75
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
21:00
1720
29-е февраля
Гвардия ОполеБенфика
Основное время
3,40
9,00
1,45
1,75
54.50
1,95
2,20
52.50
1,60
1,45
56.50
2,50
21:00
1701
29-е февраля
НимТвис Хольстебро
Основное время
1,18
12,50
6,25
1,90
58.50
1,80
1,55
60.50
2,30
2,40
56.50
1,50
22:45
1762
29-е февраля
МельзунгенБьеррингбро Силькеборг
Основное время
1,25
10,50
4,85
1,75
59.50
1,95
2,20
57.50
1,60
1,50
61.50
2,45
18:00
2406
1-е марта
Фюксе БерлинНатурхаус Ла Риоха
Основное время
1,20
11,50
5,75
1,95
55.50
1,80
1,60
57.50
2,25
2,50
53.50
1,50
20:00
5674
1-е марта
МагдебургНант
Основное время
1,45
9,25
3,50
1,85
59.50
1,85
2,30
57.50
1,55
1,50
61.50
2,35
21:00
5709
1-е марта
Пэйс Экс УниверситеТатабанья
Основное время
1,40
9,25
3,90
1,75
50.50
1,95
2,20
48.50
1,60
1,50
52.50
2,50
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