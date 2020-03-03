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ГАНДБОЛ. Израиль. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
6855
3-е марта
Хапоэль АшдодМаккаби Кирьят Мотцкин
Основное время
1,12
13,75
7,00
1,85
59.50
1,85
2,30
57.50
1,55
1,55
61.50
2,35
20:30
6891
3-е марта
А.с Рамат ХашаронБней Герцлия
Основное время
1,20
12,75
5,50
1,95
64.50
1,80
1,60
66.50
2,20
2,35
62.50
1,55
21:00
6856
3-е марта
Беэр ШеваМаккаби Ришон Ле Зион
Основное время
3,10
8,25
1,50
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,35
52.50
1,50
21:30
6882
3-е марта
Хапоэль Кирьят ОноНесс Зиоана
Основное время
1,85
7,50
2,35
1,75
56.50
1,95
2,20
54.50
1,60
1,45
58.50
2,50
21:45
6860
3-е марта
ХолонХапоэль Ришон-ле-Цион
Основное время
2,05
7,50
2,10
1,85
51.50
1,85
2,35
49.50
1,55
1,55
53.50
2,35
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