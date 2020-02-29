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ГАНДБОЛ. Испания. Асобаль. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
6665
29-е февраля
БенидормУэска
Основное время
1,60
8,00
2,90
1,85
51.50
1,90
2,30
49.50
1,55
1,50
53.50
2,40
20:00
6648
29-е февраля
БМ СинфинБМ Гвадалахара
Основное время
1,40
9,00
3,60
1,75
51.50
1,95
2,20
49.50
1,60
1,45
53.50
2,50
20:30
6647
29-е февраля
Виверос Хероль НаваПуэрто Сагунто
Основное время
1,45
8,75
3,30
1,90
49.50
1,80
1,60
51.50
2,25
2,45
47.50
1,50
14:00
6664
1-е марта
КуэнкаХелветиа Анаитасуна
Основное время
1,22
10,75
5,50
1,95
52.50
1,80
1,60
54.50
2,25
2,50
50.50
1,50
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