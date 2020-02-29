Моя линия
ГАНДБОЛ. Испания. Асобаль. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,60
8,00
2,90
1,85
51.50
1,90
2,30
49.50
1,55
1,50
53.50
2,40
29-е февраля
Основное время
1,40
9,00
3,60
1,75
51.50
1,95
2,20
49.50
1,60
1,45
53.50
2,50
29-е февраля
Основное время
1,45
8,75
3,30
1,90
49.50
1,80
1,60
51.50
2,25
2,45
47.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,22
10,75
5,50
1,95
52.50
1,80
1,60
54.50
2,25
2,50
50.50
1,50
ГАНДБОЛ. Испания. Суперлига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,40
9,50
3,75
1,80
51.50
1,90
2,30
49.50
1,55
1,50
53.50
2,40
29-е февраля
Основное время
1,02
21,00
13,50
1,90
53.50
1,80
1,60
55.50
2,25
2,40
51.50
1,50
Основное время
1,95
7,75
2,20
1,90
52.50
1,80
1,55
54.50
2,25
2,45
50.50
1,50