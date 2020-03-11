Моя линия
ГАНДБОЛ. Исландия. Премьер-Лига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11-е марта
Основное время
1,50
9,00
3,05
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,35
11-е марта
Основное время
1,08
15,00
9,25
1,75
55.50
1,95
2,20
53.50
1,60
1,45
57.50
2,50
11-е марта
Основное время
1,16
12,50
6,50
1,85
56.50
1,85
2,35
54.50
1,55
1,55
58.50
2,35
11-е марта
Основное время
2,30
7,50
1,90
1,85
50.50
1,85
2,35
48.50
1,55
1,55
52.50
2,35
11-е марта
Основное время
1,07
15,75
9,75
1,75
56.50
1,95
2,20
54.50
1,60
1,45
58.50
2,50