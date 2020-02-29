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ГАНДБОЛ. Греция. А1. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
7369
29-е февраля
Аэропос ЭдессасПилеас
Основное время
1,07
16,50
9,50
1,85
49.50
1,85
2,35
47.50
1,55
1,55
51.50
2,35
18:00
7370
29-е февраля
ДукасАЕК Афины
Основное время
10,75
18,00
1,05
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,25
2,45
51.50
1,50
19:00
4674
29-е февраля
Драма 86Арис Никайас
Основное время
1,10
14,25
8,00
1,85
52.50
1,90
2,30
50.50
1,55
1,50
54.50
2,40
19:00
4651
29-е февраля
Ионикос НФДиомидис Аргоус
Основное время
6,25
12,25
1,16
1,90
49.50
1,80
1,55
51.50
2,25
2,40
47.50
1,50
14:00
4685
1-е марта
ОлимпиакосПаок
Основное время
1,06
17,25
10,50
1,95
51.50
1,80
1,55
53.50
2,25
2,45
49.50
1,50
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