Моя линия
ГАНДБОЛ. Германия. Бундеслига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,25
10,25
4,85
2,00
55.50
1,75
1,60
57.50
2,20
1,35
59.50
2,90
29-е февраля
Основное время
1,60
8,50
2,80
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,35
29-е февраля
Основное время
2,95
8,75
1,55
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,45
55.50
1,50
1-е марта
Основное время
1,75
8,25
2,45
—
—
—
1-е марта
Основное время
18,75
21,00
1,01
—
—
—