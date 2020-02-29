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ГАНДБОЛ. Германия. Бундеслига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
1360
29-е февраля
Бад Вилдунген/Бергейм (ж)ГК Кетш (ж)
Основное время
1,25
10,25
4,85
2,00
55.50
1,75
1,60
57.50
2,20
1,35
59.50
2,90
21:00
1316
29-е февраля
Фриш Гёппинген (ж)Беншайм/Аурбах (ж)
Основное время
1,60
8,50
2,80
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,35
21:30
1214
29-е февраля
Метцинген (ж)Боруссия Дортмунд (ж)
Основное время
2,95
8,75
1,55
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,45
55.50
1,50
18:00
1765
1-е марта
Байер (ж)Блумберг-Липпе (ж)
Основное время
1,75
8,25
2,45
18:00
5170
1-е марта
ФСВ Майнц 05 (ж)Битигхайм (ж)
Основное время
18,75
21,00
1,01
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