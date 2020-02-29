Моя линия
ГАНДБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,40
9,25
3,55
1,90
56.50
1,80
1,55
58.50
2,25
2,45
54.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,35
9,50
3,85
1,90
52.50
1,80
1,55
54.50
2,30
2,45
50.50
1,50
1-е марта
Основное время
4,45
10,25
1,30
1,85
50.50
1,85
2,35
48.50
1,55
1,55
52.50
2,35
1-е марта
Основное время
1,45
8,25
3,35
1,85
56.50
1,85
2,35
54.50
1,55
1,55
58.50
2,35