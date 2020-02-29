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ГАНДБОЛ. Германия. Бундеслига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:30
6155
29-е февраля
Райн Неккар ЛёвенГанновер Бургдорф
Основное время
1,40
9,25
3,55
1,90
56.50
1,80
1,55
58.50
2,25
2,45
54.50
1,50
22:45
6149
29-е февраля
ЛейпцигМинден Ганновер
Основное время
1,35
9,50
3,85
1,90
52.50
1,80
1,55
54.50
2,30
2,45
50.50
1,50
15:30
6154
1-е марта
ГёппингенФленсбург Хандэвитт
Основное время
4,45
10,25
1,30
1,85
50.50
1,85
2,35
48.50
1,55
1,55
52.50
2,35
18:00
1700
1-е марта
ШтутгартБалинген/Вайльштеттен
Основное время
1,45
8,25
3,35
1,85
56.50
1,85
2,35
54.50
1,55
1,55
58.50
2,35

ГАНДБОЛ. Германия. 2-я бундеслига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:15
6321
28-е февраля
АСВ ХаммЭйзенах
Основное время
1,15
12,75
6,50
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,35
2,35
50.50
1,50
21:30
6303
28-е февраля
Байерн ДормагенЭмсдеттен
Основное время
1,18
12,00
6,00
1,95
54.50
1,75
1,60
56.50
2,20
1,35
58.50
2,90
21:30
6319
28-е февраля
ГуммерсбахЭХВ Ауе
Основное время
1,14
13,25
6,75
1,90
51.50
1,80
1,55
53.50
2,25
2,45
49.50
1,50
21:30
6324
28-е февраля
Эльбфлоренц ДрезденРимпар
Основное время
1,90
7,25
2,25
1,95
48.50
1,75
1,60
50.50
2,20
2,45
46.50
1,50
21:00
6310
29-е февраля
КрефельдКобург 2000
Основное время
11,25
18,75
1,04
1,90
53.50
1,85
1,55
55.50
2,30
2,40
51.50
1,50
21:30
6315
29-е февраля
ГёттенбергХСВ Гамбург
Основное время
1,85
7,50
2,35
1,85
52.50
1,85
1,55
54.50
2,35
2,35
50.50
1,50
21:30
6316
29-е февраля
ТУС ФерндорфТУС Н Люббек
Основное время
2,45
7,50
1,80
1,90
49.50
1,80
1,55
51.50
2,25
2,40
47.50
1,50
22:00
6297
29-е февраля
ХСГ КонстанцТусем Эссен
Основное время
3,15
8,25
1,50
1,80
54.50
1,90
2,30
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40
19:00
6300
1-е марта
БитигхаймБад Швартау
Основное время
1,16
12,00
6,50

ГАНДБОЛ. Германия. Бундеслига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
1360
29-е февраля
Бад Вилдунген/Бергейм (ж)ГК Кетш (ж)
Основное время
1,25
10,25
4,85
2,00
55.50
1,75
1,60
57.50
2,20
1,35
59.50
2,90
21:00
1316
29-е февраля
Фриш Гёппинген (ж)Беншайм/Аурбах (ж)
Основное время
1,60
8,50
2,80
1,85
58.50
1,85
2,35
56.50
1,55
1,55
60.50
2,35
21:30
1214
29-е февраля
Метцинген (ж)Боруссия Дортмунд (ж)
Основное время
2,95
8,75
1,55
1,90
57.50
1,80
1,55
59.50
2,25
2,45
55.50
1,50
18:00
1765
1-е марта
Байер (ж)Блумберг-Липпе (ж)
Основное время
1,75
8,25
2,45
18:00
5170
1-е марта
ФСВ Майнц 05 (ж)Битигхайм (ж)
Основное время
18,75
21,00
1,01
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