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ГАНДБОЛ. Франция. 2-й дивизион. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
2,25
7,75
1,90
1,85
57.50
1,85
2,35
55.50
1,55
1,55
59.50
2,35
28-е февраля
Основное время
1,12
13,50
7,25
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,35
52.50
1,50
28-е февраля
Основное время
2,25
7,50
1,90
1,85
53.50
1,85
2,35
51.50
1,55
1,55
55.50
2,35
28-е февраля
Основное время
1,22
11,00
5,25
1,85
50.50
1,85
2,35
48.50
1,55
1,55
52.50
2,35
28-е февраля
Основное время
1,22
10,75
5,25
1,95
54.50
1,75
1,60
56.50
2,25
2,50
52.50
1,45
28-е февраля
Основное время
1,60
8,25
2,85
1,80
55.50
1,95
2,25
53.50
1,60
1,50
57.50
2,45
29-е февраля
Основное время
1,55
8,50
3,00
1,75
56.50
1,95
2,20
54.50
1,60
1,45
58.50
2,50