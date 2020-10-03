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ГАНДБОЛ. Эстония. Мейстрилига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
5234
3-е октября
Raasiku / MistraТаллинн
Основное время
10,00
17,00
1,04
1,92
50.50
1,79
1,58
52.50
2,23
2,45
48.50
1,49
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