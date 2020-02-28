Моя линия
ГАНДБОЛ. Дания. Высшая лига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,40
9,25
3,70
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,40
51.50
1,50
29-е февраля
Основное время
3,80
9,50
1,35
1,95
52.50
1,75
1,60
54.50
2,20
2,50
50.50
1,45
29-е февраля
Основное время
1,45
9,25
3,35
1,95
58.50
1,80
1,60
60.50
2,25
2,45
56.50
1,50
29-е февраля
Основное время
5,50
10,75
1,22
1,85
54.50
1,90
2,30
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40