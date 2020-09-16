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ГАНДБОЛ. Дания. Кубок. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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20:00
1582
16-е сентября
СённерйюскСкьерн Хэндболд
Основное время
2,19
7,40
1,89
1,80
57.50
1,90
2,27
55.50
1,56
1,50
59.50
2,42
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