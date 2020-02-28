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ГАНДБОЛ. Дания. Высшая лига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,40
9,25
3,70
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,40
51.50
1,50
29-е февраля
Основное время
3,80
9,50
1,35
1,95
52.50
1,75
1,60
54.50
2,20
2,50
50.50
1,45
29-е февраля
Основное время
1,45
9,25
3,35
1,95
58.50
1,80
1,60
60.50
2,25
2,45
56.50
1,50
29-е февраля
Основное время
5,50
10,75
1,22
1,85
54.50
1,90
2,30
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40
ГАНДБОЛ. Дания. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,15
12,25
6,75
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,85
8,50
1,60
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,65
8,25
2,70
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,50
8,75
3,20
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,25
10,25
5,00
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,50
8,75
3,15
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,80
8,25
2,35
—
—
—
ГАНДБОЛ. Дания. Высшая лига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
10,50
18,00
1,05
1,80
52.50
1,90
2,30
50.50
1,55
1,50
54.50
2,40
ГАНДБОЛ. Дания. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
Основное время
1,14
12,75
7,00
—
—
—
1-е марта
Основное время
1,05
17,50
11,00
—
—
—