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ГАНДБОЛ. Дания. Высшая лига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
5848
28-е февраля
СендерискеЛемвиг
Основное время
1,40
9,25
3,70
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,30
2,40
51.50
1,50
17:00
5850
29-е февраля
НордсьяллэндРибе Эсбьерг
Основное время
3,80
9,50
1,35
1,95
52.50
1,75
1,60
54.50
2,20
2,50
50.50
1,45
17:00
5849
29-е февраля
ОрхусФредерисиа
Основное время
1,45
9,25
3,35
1,95
58.50
1,80
1,60
60.50
2,25
2,45
56.50
1,50
18:10
5854
29-е февраля
Киф КолдингСкьерн Хэндболд
Основное время
5,50
10,75
1,22
1,85
54.50
1,90
2,30
52.50
1,55
1,50
56.50
2,40

ГАНДБОЛ. Дания. 1-й дивизион. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
6532
28-е февраля
Аякс ФарумРоскилле
Основное время
1,15
12,25
6,75
16:30
6556
29-е февраля
ГК ФифГК Оттеруп
Основное время
2,85
8,50
1,60
17:30
6576
29-е февраля
ОддерХЕИ Скаеринг
Основное время
1,65
8,25
2,70
17:00
6584
1-е марта
ИК СковбаккенХОЖ
Основное время
1,50
8,75
3,20
17:00
6583
1-е марта
Тим СидхавсорнеОденсе
Основное время
1,25
10,25
5,00
17:00
6579
1-е марта
ТМС РингстедМидтьюлланн
Основное время
1,50
8,75
3,15
21:00
6588
1-е марта
Скиве ФХТендер
Основное время
1,80
8,25
2,35

ГАНДБОЛ. Дания. Высшая лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
5852
29-е февраля
Аякс Копенгаген (ж)Копенгаген (ж)
Основное время
10,50
18,00
1,05
1,80
52.50
1,90
2,30
50.50
1,55
1,50
54.50
2,40

ГАНДБОЛ. Дания. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
6577
29-е февраля
Вендсиссель (ж)Рингстед (ж)
Основное время
1,14
12,75
7,00
17:00
6580
1-е марта
Рингкобинг (ж)Стьернен Оденсе (ж)
Основное время
1,05
17,50
11,00
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