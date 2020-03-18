Моя линия
ГАНДБОЛ. Беларусь. 1-я лига. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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18-е марта
Основное время
10,50
25
1,04
—
—
—
18-е марта
Основное время
13,25
21,00
1,02
1,85
62.50
1,85
2,20
60.50
1,60
1,60
64.50
2,20
ГАНДБОЛ. Беларусь. 1-я лига. ЖенщиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
18-е марта
Основное время
1,50
9,25
3,15
1,80
59.50
1,95
2,20
57.50
1,60
1,50
61.50
2,45
18-е марта
Основное время
1,08
15,50
9,25
—
—
—
18-е марта
Основное время
1,40
9,75
3,65
—
—
—