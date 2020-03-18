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ГАНДБОЛ. Беларусь. 1-я лига. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
1605
18-е марта
БГУФК БГК им. Мешкова
Основное время
10,50
25
1,04
19:30
1499
18-е марта
Кронон ГродноСКА Минск
Основное время
13,25
21,00
1,02
1,85
62.50
1,85
2,20
60.50
1,60
1,60
64.50
2,20

ГАНДБОЛ. Беларусь. 1-я лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
1912
18-е марта
Берестье (ж)Березина (ж)
Основное время
1,50
9,25
3,15
1,80
59.50
1,95
2,20
57.50
1,60
1,50
61.50
2,45
17:30
1874
18-е марта
ВК Городничанка (ж)Витебчанка (ж)
Основное время
1,08
15,50
9,25
19:00
1848
18-е марта
Гомель (ж)Бнту Минск (ж)
Основное время
1,40
9,75
3,65
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