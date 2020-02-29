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ГАНДБОЛ. Австрия. ГЛА. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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3 мин., 1-й тайм
КремсФерлах
11
11
Формат: Тайм - 30 мин., Овертайм - 5 мин..
Основное время
1,35
9,50
3,75
1,75
56.50
1,85
2,25
54.50
1,50
1,45
58.50
2,40
29-е февраля
Основное время
1,75
7,50
2,50
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,25
2,45
51.50
1,50
29-е февраля
Основное время
3,35
8,50
1,45
1,85
54.50
1,85
1,55
56.50
2,35
2,35
52.50
1,50
29-е февраля
Основное время
1,90
7,25
2,25
1,90
53.50
1,80
1,55
55.50
2,25
2,45
51.50
1,50