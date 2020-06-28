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ГОЛЬФ. Международные турниры. Travelers Championship 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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15:35
1929
28-е июня
Полтер А.Чалмерс Г.
Основное время
1,50
8,75
3,25
15:45
2045
28-е июня
Им СунгджаеЛоури Ш.
Основное время
1,75
8,75
2,55
16:05
2074
28-е июня
Дональд Л.Браун С.
Основное время
1,85
8,75
2,35
16:15
2088
28-е июня
Хенли Р.Веренски Р.
Основное время
1,75
8,75
2,55
16:35
2223
28-е июня
Спайет Дж.Хун Ан Бён
Основное время
1,85
8,75
2,35
16:55
2231
28-е июня
Остхайцен Л.Томпсон М.
Основное время
1,85
8,75
2,35
17:05
2279
28-е июня
Джозеф БрамлеттГловер Л.
Основное время
2,25
8,75
1,95
17:15
2292
28-е июня
Норландер Х.Реэви Ч.
Основное время
2,55
8,75
1,75
17:25
2325
28-е июня
Уайз А.Меритт Т.
Основное время
2,00
8,75
2,20
17:35
2329
28-е июня
Хаббард М.Ворнер Х.
Основное время
2,20
8,75
2,00
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