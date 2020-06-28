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ГОЛЬФ. Международные турниры. Travelers Championship 2020. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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28-е июня
Основное время
1,50
8,75
3,25
—
—
—
28-е июня
Основное время
1,75
8,75
2,55
—
—
—
28-е июня
Основное время
1,85
8,75
2,35
—
—
—
28-е июня
Основное время
1,75
8,75
2,55
—
—
—
28-е июня
Основное время
1,85
8,75
2,35
—
—
—
28-е июня
Основное время
1,85
8,75
2,35
—
—
—
28-е июня
Основное время
2,25
8,75
1,95
—
—
—
28-е июня
Основное время
2,55
8,75
1,75
—
—
—
28-е июня
Основное время
2,00
8,75
2,20
—
—
—
28-е июня
Основное время
2,20
8,75
2,00
—
—
—
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