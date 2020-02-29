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ГОЛЬФ. Международные турниры. The Honda Classic 2020Основная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
20:05
2343
29-е февраля
Сваффорд Г.Лонг А.
Основное время
2,25
8,50
1,95
20:15
2402
29-е февраля
Макнили М.Шелтон Р.
Основное время
1,70
9,00
2,60
20:25
2434
29-е февраля
Бергер Д.Хенли Р.
Основное время
1,80
9,00
2,40
20:35
2635
29-е февраля
Ворнер Х.Стрилман К.
Основное время
2,05
9,00
2,05
20:45
2686
29-е февраля
Шварцел Ч.Веренски Р.
Основное время
1,70
8,75
2,65
20:55
2701
29-е февраля
Лавмарк Дж.Флитвуд Т.
Основное время
3,60
8,75
1,45
21:05
3053
29-е февраля
Лоури Ш.Им Сунгджае
Основное время
2,20
8,50
1,95
21:15
3096
29-е февраля
Страка С.Кэмерон Д.
Основное время
2,25
9,00
1,90
21:25
3100
29-е февраля
Вудленд Г.Уотни Н.
Основное время
1,60
8,50
2,90
21:35
3128
29-е февраля
Дональд Л.Уэствуд Л.
Основное время
2,70
9,00
1,65
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