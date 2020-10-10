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ГОЛЬФ. Международные турниры. Shriners Hospitals for Children Open 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:25
4984
10-е октября
Suh, JustinГрильо Э.
Основное время
2,20
8,75
2,00
20:35
4985
10-е октября
Палмер Р.Хауэлл III Ч.
Основное время
2,00
8,75
2,15
20:45
4989
10-е октября
Постон Дж.Кучар М.
Основное время
2,15
8,75
2,00
20:55
4990
10-е октября
Zalatoris, WillОстхайцен Л.
Основное время
2,20
8,75
2,00
21:05
4991
10-е октября
Норландер Х.Ансер А.
Основное время
2,25
8,75
1,95
21:20
4992
10-е октября
Ландри Э.Gligic, Michael
Основное время
2,10
8,50
2,10
21:30
4993
10-е октября
Трингейл К.Бургун Б.
Основное время
1,80
8,50
2,45
21:40
4994
10-е октября
На К.Реэви Ч.
Основное время
1,95
8,75
2,25
21:50
4995
10-е октября
Ворнер Х.Фрителли Д.
Основное время
2,00
8,50
2,15
22:00
4996
10-е октября
Страка С.Гарнетт Б.
Основное время
1,80
8,75
2,40
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