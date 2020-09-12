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ГОЛЬФ. Международные турниры. Safeway Open 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:35
5257
12-е сентября
Грильо Э.Уотни Н.
Основное время
1,85
8,75
2,35
21:45
5260
12-е сентября
Хэдли Ч.Кинк С.
Основное время
1,75
8,75
2,55
21:55
5256
12-е сентября
Дафнер Дж.Андерсон М.
Основное время
1,70
8,75
2,65
22:05
5253
12-е сентября
Тейлор Б.Ортис К.
Основное время
2,80
8,75
1,65
22:15
5280
12-е сентября
Страка С.Харрингтон С.
Основное время
1,80
8,75
2,40
22:25
5281
12-е сентября
Жанг Синь ЮньDaffue, MJ
Основное время
2,00
8,75
2,20
22:35
5252
12-е сентября
Hoag, BoШварцел Ч.
Основное время
2,40
8,75
1,80
22:45
5251
12-е сентября
Гловер Л.Коули У.Б.
Основное время
2,15
8,75
2,00
22:55
5250
12-е сентября
Барнс Р.Вентура К.
Основное время
2,55
8,75
1,75
23:05
5243
12-е сентября
Ким Си ВуУилкинсон Т.
Основное время
1,60
8,75
2,85
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