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ГОЛЬФ. Международные турниры. Safeway Open 2020. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
1,85
8,75
2,35
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,75
8,75
2,55
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,70
8,75
2,65
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,80
8,75
1,65
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,80
8,75
2,40
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,00
8,75
2,20
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,40
8,75
1,80
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,15
8,75
2,00
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,55
8,75
1,75
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,60
8,75
2,85
—
—
—
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