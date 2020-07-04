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ГОЛЬФ. Международные турниры. Rocket Mortgage Classic 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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15:25
4400
4-е июля
Фино Т.Бо Ван Пельт
Основное время
1,45
8,75
3,55
15:35
4418
4-е июля
Кук О.Им Сунгджае
Основное время
2,85
8,75
1,60
15:45
4537
4-е июля
Джош ТитерШенк А.
Основное время
2,00
8,75
2,15
15:55
4549
4-е июля
Льюис Т.Гибсон Р.
Основное время
1,70
8,75
2,65
16:05
4551
4-е июля
Роджерс П.Атваль А.
Основное время
1,65
8,75
2,80
16:15
4553
4-е июля
Дональд Л.Мацуяма Х.
Основное время
2,85
8,75
1,60
16:25
4606
4-е июля
Хиггс Г.Уиллетт Д.
Основное время
2,05
8,75
2,05
16:35
4614
4-е июля
Сен Юл НохБерд Дж.
Основное время
1,75
8,75
2,55
16:45
4619
4-е июля
Брадли К.Фаулер Р.
Основное время
2,35
8,75
1,85
16:55
4633
4-е июля
Блейр З.Дункан Т.
Основное время
2,25
8,75
1,95
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