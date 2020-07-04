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ГОЛЬФ. Международные турниры. Rocket Mortgage Classic 2020. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
4-е июля
Основное время
1,45
8,75
3,55
—
—
—
4-е июля
Основное время
2,85
8,75
1,60
—
—
—
4-е июля
Основное время
2,00
8,75
2,15
—
—
—
4-е июля
Основное время
1,70
8,75
2,65
—
—
—
4-е июля
Основное время
1,65
8,75
2,80
—
—
—
4-е июля
Основное время
2,85
8,75
1,60
—
—
—
4-е июля
Основное время
2,05
8,75
2,05
—
—
—
4-е июля
Основное время
1,75
8,75
2,55
—
—
—
4-е июля
Основное время
2,35
8,75
1,85
—
—
—
4-е июля
Основное время
2,25
8,75
1,95
—
—
—
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