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ГОЛЬФ. Международные турниры. RBC Heritage 2020. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
20-е июня
Основное время
2,40
8,75
1,80
—
—
—
20-е июня
Основное время
2,65
8,75
1,70
—
—
—
20-е июня
Основное время
1,90
8,75
2,25
—
—
—
20-е июня
Основное время
2,25
8,75
1,95
—
—
—
20-е июня
Основное время
2,80
9,00
1,65
—
—
—
20-е июня
Основное время
2,40
8,75
1,80
—
—
—
20-е июня
Основное время
2,00
8,75
2,15
—
—
—
20-е июня
Основное время
2,55
8,75
1,75
—
—
—
20-е июня
Основное время
1,70
8,75
2,70
—
—
—
20-е июня
Основное время
1,75
8,75
2,55
—
—
—
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