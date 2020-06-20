Избранное
LIVE101
Видео
31
Скоро
Популярное206Российская Премьер-Лига34Англия. АПЛ30Испания. Примера37Италия. Серия A47Германия. Бундеслига20Португалия. Премьер-Лига18FIFA 20. Лига Про11Лига Ставок-Чемпионат России2UFC. Блэйдс К. VS Волков А.1Лига Про. Мужчины. Зал А42Лига Про. Мужчины. Зал А52Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Велоспорт
Гольф24
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Телеигра
Формула 1
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ГОЛЬФ. Международные турниры. RBC Heritage 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:20
3127
20-е июня
Саббатини Р.Вудленд Г.
Основное время
2,40
8,75
1,80
17:30
3210
20-е июня
Страуд К.Гловер Л.
Основное время
2,65
8,75
1,70
17:40
3364
20-е июня
Уоллес М.Хаббард М.
Основное время
1,90
8,75
2,25
17:50
3505
20-е июня
Лангер Б.Ортис К.
Основное время
2,25
8,75
1,95
18:00
3627
20-е июня
Кинк С.Постон Дж.
Основное время
2,80
9,00
1,65
18:10
3726
20-е июня
Пань Чэн ЦунХовланд В.
Основное время
2,40
8,75
1,80
18:20
3924
20-е июня
Спайет Дж.Бергер Д.
Основное время
2,00
8,75
2,15
18:30
3960
20-е июня
Тейлор В.Дамен Дж.
Основное время
2,55
8,75
1,75
18:40
3969
20-е июня
Кучар М.Хэдли Ч.
Основное время
1,70
8,75
2,70
18:50
4014
20-е июня
Хома МаксГарнетт Б.
Основное время
1,75
8,75
2,55
Показать ещё
из 14событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию31
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru