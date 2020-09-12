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ГОЛЬФ. Международные турниры. Portugal Masters 2020. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
12-е сентября
Основное время
2,25
8,75
1,95
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,25
8,75
1,95
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,05
8,75
2,05
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,75
8,75
2,55
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,00
8,75
2,15
—
—
—
12-е сентября
Основное время
3,10
8,75
1,55
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,70
8,75
1,70
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,55
8,75
1,75
—
—
—
12-е сентября
Основное время
1,55
8,75
3,10
—
—
—
12-е сентября
Основное время
2,00
8,75
2,15
—
—
—
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