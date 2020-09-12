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ГОЛЬФ. Международные турниры. Portugal Masters 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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13:30
5238
12-е сентября
Лагергрен Й.Браун С.
Основное время
2,25
8,75
1,95
13:40
5279
12-е сентября
Бжеррегаард Л.Veerman, Johannes
Основное время
2,25
8,75
1,95
13:50
5278
12-е сентября
Колдвелл Дж.Лапорта Ф.
Основное время
2,05
8,75
2,05
14:00
5277
12-е сентября
Скривенер Дж.Бланд Р.
Основное время
1,75
8,75
2,55
14:10
5276
12-е сентября
Олесен Т.Стоун Б.
Основное время
2,00
8,75
2,15
14:20
5275
12-е сентября
Gandy, TomУоринг П.
Основное время
3,10
8,75
1,55
14:35
5274
12-е сентября
Кантер Л.Коеци Дж.
Основное время
2,70
8,75
1,70
14:45
5273
12-е сентября
Бертазио Н.Доналдсон Дж.
Основное время
2,55
8,75
1,75
14:55
5272
12-е сентября
Фокс Р.Джонстон Лиам
Основное время
1,55
8,75
3,10
15:05
5271
12-е сентября
Винсент С.Саддиер А.
Основное время
2,00
8,75
2,15
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