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ГОЛЬФ. Международные турниры. Charles Schwab Challenge. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
15:50
4106
13-е июня
Ландри Э.Остхайцен Л.
Основное время
2,65
8,75
1,70
16:00
4132
13-е июня
Ховланд В.Перес П.
Основное время
1,70
8,75
2,65
16:10
4138
13-е июня
Митчелл К.Счурд Б.
Основное время
1,80
8,75
2,40
16:20
4142
13-е июня
Норен А.Вегас Дж.
Основное время
2,00
8,75
2,20
16:30
4146
13-е июня
Макнили М.Шенк А.
Основное время
1,80
8,75
2,40
16:40
4149
13-е июня
Веренски Р.Кирк К.
Основное время
2,15
8,75
2,00
16:50
4163
13-е июня
Хун Ан БёнБургун Б.
Основное время
1,60
8,75
2,85
17:00
4164
13-е июня
Пирси С.Брадли К.
Основное время
2,25
8,75
1,95
17:10
4173
13-е июня
Джонсон З.Маккарти Д.
Основное время
1,80
8,75
2,40
17:20
4192
13-е июня
Гуч Т.Коули У.Б.
Основное время
2,05
8,75
2,05
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