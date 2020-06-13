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ГОЛЬФ. Международные турниры. Charles Schwab Challenge. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
13-е июня
Основное время
2,65
8,75
1,70
—
—
—
13-е июня
Основное время
1,70
8,75
2,65
—
—
—
13-е июня
Основное время
1,80
8,75
2,40
—
—
—
13-е июня
Основное время
2,00
8,75
2,20
—
—
—
13-е июня
Основное время
1,80
8,75
2,40
—
—
—
13-е июня
Основное время
2,15
8,75
2,00
—
—
—
13-е июня
Основное время
1,60
8,75
2,85
—
—
—
13-е июня
Основное время
2,25
8,75
1,95
—
—
—
13-е июня
Основное время
1,80
8,75
2,40
—
—
—
13-е июня
Основное время
2,05
8,75
2,05
—
—
—
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