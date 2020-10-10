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ГОЛЬФ. Международные турниры. BMW PGA Championship 2020. МужчиныОсновная линия
Победитель1X2
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10-е октября
Основное время
1,60
8,75
2,95
—
—
—
10-е октября
Основное время
2,05
8,75
2,05
—
—
—
10-е октября
Основное время
2,00
8,75
2,15
—
—
—
10-е октября
Основное время
1,95
8,75
2,25
—
—
—
10-е октября
Основное время
1,95
8,75
2,25
—
—
—
10-е октября
Основное время
1,95
8,75
2,25
—
—
—
10-е октября
Основное время
2,15
8,75
2,00
—
—
—
10-е октября
Основное время
2,20
8,75
2,00
—
—
—
10-е октября
Основное время
1,65
8,75
2,80
—
—
—
10-е октября
Основное время
1,55
8,75
3,10
—
—
—
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