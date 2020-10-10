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ГОЛЬФ. Международные турниры. BMW PGA Championship 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11:00
4951
10-е октября
Роуз Дж.Саутгейт М.
Основное время
1,60
8,75
2,95
11:10
4952
10-е октября
Ремзи Р.Крокер Ш.
Основное время
2,05
8,75
2,05
11:30
4953
10-е октября
Олесен Т.Ларразабаль П.
Основное время
2,00
8,75
2,15
11:40
4956
10-е октября
Висбергер Б.Уиллетт Д.
Основное время
1,95
8,75
2,25
11:50
4957
10-е октября
Параторе Р.Браун С.
Основное время
1,95
8,75
2,25
12:00
4958
10-е октября
Лагергрен Й.Афибарнрат К.
Основное время
1,95
8,75
2,25
12:10
4959
10-е октября
Макинтайр Р.Уэствуд Л.
Основное время
2,15
8,75
2,00
12:20
4961
10-е октября
Каймер М.Уоллес М.
Основное время
2,20
8,75
2,00
12:30
4962
10-е октября
Салливан Э.Леви А.
Основное время
1,65
8,75
2,80
12:40
4963
10-е октября
Хигго Г.Хоуэлл Д.
Основное время
1,55
8,75
3,10
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