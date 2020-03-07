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ГОЛЬФ. Международные турниры. Arnold Palmer Invitational 2020. МужчиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
2374
7-е марта
Саббатини Р.Дечембо Б.
Основное время
3,25
8,50
1,55
19:20
2486
7-е марта
Лонг А.Меритт Т.
Основное время
2,00
8,75
2,20
19:30
2786
7-е марта
Джонс М.Хоффман Ч.
Основное время
2,00
8,75
2,15
19:40
2843
7-е марта
Фрителли Д.Роджерс П.
Основное время
2,55
8,75
1,75
19:50
2902
7-е марта
Уоллес М.Митчелл К.
Основное время
1,95
8,75
2,25
20:00
2982
7-е марта
Уиллетт Д.Уолкер Дж.
Основное время
1,80
8,75
2,40
20:10
2987
7-е марта
Кинк С.На К.
Основное время
2,80
8,75
1,65
20:20
2988
7-е марта
Мацуяма Х.Макдауэлл Г.
Основное время
1,60
8,75
2,85
20:30
2990
7-е марта
Harrington, ScottМорикава К.
Основное время
3,25
8,50
1,55
20:40
2993
7-е марта
Шеффлер С.Фаулер Р.
Основное время
2,70
8,75
1,70
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