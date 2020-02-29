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ГОЛЬФ. Международные турниры. The Honda Classic 2020Основная линия
Победитель1X2
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29-е февраля
Основное время
2,25
8,50
1,95
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,70
9,00
2,60
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,80
9,00
2,40
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,05
9,00
2,05
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,70
8,75
2,65
—
—
—
29-е февраля
Основное время
3,60
8,75
1,45
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,20
8,50
1,95
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,25
9,00
1,90
—
—
—
29-е февраля
Основное время
1,60
8,50
2,90
—
—
—
29-е февраля
Основное время
2,70
9,00
1,65
—
—
—
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