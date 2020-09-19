Избранное
LIVE144
Видео
41
Скоро
Популярное320Российская Премьер-Лига60АПЛ41Бундеслига44Примера34Серия A35Лига 129Суперкубок УЕФА. Будапешт1КХЛ54NHL. Кубок Стэнли. США (Торонто, Эдмонтон)5ATP. Рим. Италия5WTA. Рим. Италия7NBA. Плей-офф. Орландо3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Политика
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал2
Шоу-бизнес
1000
Моя линия

ФУТЗАЛ. Япония. F-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
09:30
1616
19-е сентября
Фучу АтлетикФугадор Сумида
Основное время
4,85
5,50
1,40
12:00
1889
19-е сентября
Сёнан БеллмареБардрал Ураясу
Основное время
1,85
4,30
3,05
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию41
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru