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ФУТЗАЛ. Россия. СуперлигаИтоги
ПобедаДа
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Все коэффициенты на данное событие (+9)
ФУТЗАЛ. Испания. ПримераОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
2,70
3,75
2,15
1,85
6.50
1,85
—
—
28-е февраля
Основное время
1,18
6,25
11,50
1,75
6.50
1,95
—
—
28-е февраля
Основное время
2,45
3,70
2,35
1,95
6.50
1,75
—
—
29-е февраля
Основное время
6,50
4,85
1,35
1,80
6.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
9,25
6,00
1,22
1,80
7.50
1,90
—
—
29-е февраля
Основное время
1,65
4,00
4,00
2,00
6.50
1,70
—
—
29-е февраля
Основное время
3,65
3,75
1,80
1,70
6.50
2,00
—
—
29-е февраля
Основное время
1,85
3,75
3,50
1,70
6.50
2,00
—
—
ФУТЗАЛ. Португалия. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
1,45
4,55
5,50
1,75
7.50
1,95
—
—
ФУТЗАЛ. Чехия. 1-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
Основное время
2,10
3,80
2,75
—
—
—
28-е февраля
Основное время
1,16
7,25
9,75
1,95
9.50
1,75
—
—
28-е февраля
Основное время
20,00
11,50
1,04
—
—
—