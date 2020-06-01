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ФУТЗАЛ. Россия. СуперлигаИтоги

ПобедаДа
-
-
-
14:00
5119
1-е июня
Россия. Суперлига. Плей-офф. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+9)

ФУТЗАЛ. Испания. ПримераОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:30
3876
28-е февраля
ОсасунаЭль Посо Мурсия
Основное время
2,70
3,75
2,15
1,85
6.50
1,85
22:30
3844
28-е февраля
ПальмаО Парруло Ферроль
Основное время
1,18
6,25
11,50
1,75
6.50
1,95
22:45
3886
28-е февраля
ЛевантеВальдепеньяс
Основное время
2,45
3,70
2,35
1,95
6.50
1,75
15:00
7206
29-е февраля
Реале КартахенаИнтер Мовистар
Основное время
6,50
4,85
1,35
1,80
6.50
1,90
19:00
7207
29-е февраля
Депортиво БурелаБарселона
Основное время
9,25
6,00
1,22
1,80
7.50
1,90
20:30
7208
29-е февраля
ГарсиаПеньискола
Основное время
1,65
4,00
4,00
2,00
6.50
1,70
20:30
7210
29-е февраля
Рибера НаварраФуконца Хаэн
Основное время
3,65
3,75
1,80
1,70
6.50
2,00
21:00
7211
29-е февраля
Итеа КордоваСарагоса
Основное время
1,85
3,75
3,50
1,70
6.50
2,00

ФУТЗАЛ. Португалия. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:30
7204
28-е февраля
Модикус СандимФузал С Аземейш
Основное время
1,45
4,55
5,50
1,75
7.50
1,95

ФУТЗАЛ. Чехия. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
7199
28-е февраля
Нейзбах Високе МитоХелас Брно
Основное время
2,10
3,80
2,75
22:00
7197
28-е февраля
Славия ПрагаОлимпик Мельник
Основное время
1,16
7,25
9,75
1,95
9.50
1,75
22:30
7200
28-е февраля
Танго ХодонинСпарта Прага
Основное время
20,00
11,50
1,04
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