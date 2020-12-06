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ФОРМУЛА 1. Гран-при. Сахира. Гонка. Кто вышеОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:10
4607
6-е декабря
Боттас В.Расселл Дж.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
3689
6-е декабря
Боттас В.Ферстаппен М.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
3756
6-е декабря
Гасли П.Квят Д.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4630
6-е декабря
Леклер Ш.Феттель С.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4316
6-е декабря
Окон Э.Стролл Л.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4686
6-е декабря
Перес С.Леклер Ш.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4631
6-е декабря
Райкконен К.Джовинацци А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4632
6-е декабря
Риккардо Д.Квят Д.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4520
6-е декабря
Риккардо Д.Сайнс К.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
20:10
4688
6-е декабря
Ферстаппен М.Албон А.
Все коэффициенты на данное событие (+2)
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