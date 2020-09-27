1000
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ФОРМУЛА 1. Гран-при. Россия. Гонка. Кто вышеСпециальное
Эксклюзивные пари
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,20
24,00
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
12,46
21,48
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,95
21,76
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,34
23,00
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,20
24,00
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,34
23,00
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,74
21,98
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,98
21,74
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
13,00
21,34
—
—
—
27-е сентября
Кто выше в гонке
11,26
23,50
—
—
—
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