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ФОРМУЛА 1. Гран-при. Германия. Гонка. Кто выше
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15:10
4472
11-е октября
Хэмилтон Л.
Боттас В.
Кто выше в гонке
1
1,32
2
3,10
—
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