LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
66
Видео
15
Скоро
Популярное
404
Российская Премьер-Лига
42
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
41
ЧЕ-2021. До 21 года. Венгрия/Словения
14
АПЛ
30
Примера
26
Серия A
30
Бундеслига
19
Лига 1
27
КХЛ. Плей-офф
13
NHL
20
ATP. Майами. США
64
WTA. Майами. США
57
UFC. Миочич С. vs Нганну Ф.
1
Бой Поветкин А. vs Уайт Д.
1
NBA. Регулярный чемпионат
11
Евролига. Мужчины
5
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Формула 1. Бахрейн. Гонка
1
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия
ФОРМУЛА 1. Гран-при. Формула 1. Бахрейн. Гонка
Итоги
Победа
Да
Кто выше
1
2
Место
1-3
1-6
1-10
-
-
-
18:00
1071
28-е марта
Гран-при Бахрейна. Гонка. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+67)
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
15
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru