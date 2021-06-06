1000
Ставки на Гран-при. Азербайджан. Гонка
ФОРМУЛА 1. Гран-при. Азербайджан. ГонкаИтоги
ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
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Все коэффициенты на данное событие (+23)
ФОРМУЛА 1. Гран-при. Азербайджан. ГонкаСпециальное
Эксклюзивные пари
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,77
21,94
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,53
22,32
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,89
21,83
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,79
21,91
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,83
21,89
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,67
22,06
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,67
22,06
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,47
22,48
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,87
21,87
—
—
—
6-е июня
Гонка
Кто выше в гонке
11,40
22,71
—
—
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