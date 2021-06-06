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Гран-при
Азербайджан. Гонка11
Сезон 2021
1000

Ставки на Гран-при. Азербайджан. Гонка

ФОРМУЛА 1. Гран-при. Азербайджан. ГонкаИтоги

ПобедаДа
Кто выше12
Место1-31-61-10
---
15:00
6-е июня
Гран-при Азербайджана. Гонка. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+23)
+23

ФОРМУЛА 1. Гран-при. Азербайджан. ГонкаСпециальное

Эксклюзивные пари
15:00
6-е июня
Боттас В.Перес С.
Гонка
Кто выше в гонке
11,77
21,94
+2
15:00
6-е июня
Гасли П.Феттель С.
Гонка
Кто выше в гонке
11,53
22,32
+2
15:00
6-е июня
Джовинацци А.Райкконен К.
Гонка
Кто выше в гонке
11,89
21,83
+2
15:00
6-е июня
Норрис Л.Леклер Ш.
Гонка
Кто выше в гонке
11,79
21,91
+2
15:00
6-е июня
Окон Э.Алонсо Ф.
Гонка
Кто выше в гонке
11,83
21,89
+2
15:00
6-е июня
Расселл Дж.Латифи Н.
Гонка
Кто выше в гонке
11,67
22,06
+2
15:00
6-е июня
Сайнс К.Риккардо Д.
Гонка
Кто выше в гонке
11,67
22,06
+2
15:00
6-е июня
Стролл Л.Цунода Ю.
Гонка
Кто выше в гонке
11,47
22,48
+2
15:00
6-е июня
Хэмилтон Л.Ферстаппен М.
Гонка
Кто выше в гонке
11,87
21,87
+2
15:00
6-е июня
Шумахер МикМазепин Н.
Гонка
Кто выше в гонке
11,40
22,71
+2
Прямые трансляции41
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